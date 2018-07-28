مدرب برشلونة يعترف بقيمة رونالدو: كان منافسا كبيرا

نواف السالم(صدى):

اعترف مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي، بقيمة لاعب غريمه التقليدي ريال مدريد، كريستيانو رونالدو، لافتًا إلى أن رحيله عن الملكي يمثل غيابًا مهمًا بين صفوف الفريق، تمامًا مثل رحيل أندريس إنييستا عن النادي الكتالوني.

وصرَح فالفيردي، قائلًا: ” لا نعلم كيف سيؤثر هذا على الريال، لكنني واثق من أنهم سيعملون للحد من تأثير هذا الأمر قدر الإمكان ” ، مضيفًا: ” يجب الاعتراف بكل ما قدمه كريستيانو وبعظمته كلاعب، وما أضافه لليغا والريال، كان منافسًا كبيرًا. ”

وأوضح مدرب برشلونة أنه ليس لديه شك في أن الفريق الذي يقوده جولين لوبيتيغي سيحاول إعادة بناء نفسه، وأن الملكي سينافس مجددًا على الليغا، فيما قال: ” لدينا غيابات مهمة في وسط الملعب في ظل غياب أندريس وباولينيو، من الممكن أن نستقدم لاعبين فنحن نريد تكوين فريق تنافسي لأقصى درجة. “