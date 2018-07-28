بالصور.. لاند روفر رود روفر قادمة لمنافسة مرسيدس S-Class

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

يبدو أن لاند روفر تعمل على موديل جديد كليا، حيث سجلت جاكوار لاند روفر ملكيتها لاسم رود روفر بمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية.

وحسب تقرير أوتو إكسبريس البريطانية، فإن هذا الاسم يعود إلى سيدان فاخرة، بدأت جاكوار لاند روفر تطويرها بالفعل لمنافسة مرسيدس بنز S-Class على ناحية الفخامة والتقنيات المتطورة مع قدرات طرق وعرة تليق بالعلامة التجارية.

ليست هنالك معلومات عمّا إذا كانت السيارة ستتوفر بمحرك بترول أو ديزل أو هجين، لكن المجلة البريطانية أكدت بأنها ستتوفر بنسخة كهربائية بالكامل بمحركين يرسلان الطاقة إلى نظام دفع رباعي، ما يتيح لها الانطلاق من 0-100 كم/س خلال أقل من 5 ثوان، على أن تكون البطارية ذات مدى يكفي قطع 480 كم على الأقل بالشحنة الواحدة.

الجدير بالذكر أن رود روفر لا تزال بمراحل تطويرها الأولية، لذا فإن وصولها للأسواق إن حدث لن يكون قبل مطلع العقد المقبل.