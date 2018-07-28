إحالة أوراق 75 متهما لمفتي الديار المصرية في قضية فض رابعة

القاهرة(صدى):

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم، إحالة أوراق 75 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية إلى مفتي الديار المصرية، في قضية ” فض رابعة ” .

كما قررت تحديد جلسة 8 سبتمبر للنطق بالحكم في محاكمة 739 متهمًا من قيادات وعناصر الجماعة في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر .

وتضم قائمة المتهمين في القضية عددًا من كبار قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، أبرزهم عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، ووجدي غنيم، وعبدالرحمن البر، وعاصم عبدالماجد، وطارق الزمر وآخرين .