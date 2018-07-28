” تويتر ” يفقد مليون مستخدم

وكالات(صدى):

كشف موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أمس الجمعة، عن تراجع عدد مستخدمي الموقع مليون شخص في الربع الثاني من العام الجاري، فيما توقع أن يشهد عدد المستخدمين مزيدًا من التراجع في ظل المعركة التي يخوضها ضد الرسائل الدعائية غير المرغوب فيها، والحسابات الزائفة، واللغة المسيئة على الموقع.

وبلغ عدد المستخدمين النشطين على الموقع هذا الشهر 335 مليون مستخدم مقابل 336 مليون مستخدم في الربع الأول من العام، فيما تراجعت أسهم شركة تويتر 17% في بداية التعاملات.

ورجح ” تويتر ” أن سبب الانخفاض المتوقع في عدد المستخدمين هو الجهود المكثفة، التي تهدف إلى تطهير شبكة التواصل الاجتماعي، وفرض قواعد مشددة لحماية الخصوصية، والتغييرات في طريقة استخدام الخدمة عبر الرسائل النصية القصيرة.

وفي السياق نفسه، قال ” تويتر ” لحَمَلة الأسهم: ” نحن واثقون بأن ما يحدث يصب في مصلحة الموقع على المدى الطويل، وسيحقق النمو على المدى الطويل، في الوقت الذي نعمل فيه على تحسين عملية الحوار العام على تويتر. “