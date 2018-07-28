إحباط 5 محاولات لتهريب أكثر من 380 ألف حبة كبتاجون بالحديثة

علي العنزي(صدى):

تمكن رجال جمرك الحديثة بالجوف، من إحباط خمسة محاولات لتهريب كمية من حبوب ” الكبتاجون ” بلغت 385,059 ” حبة ؛ فيما كشف مدير عام جمرك الحديثة عبدالرزاق الزهراني، أن أولى المحاولات كانت عبر شاحنة نقل قدمت للجمرك.

وأشار ” الزهراني ” إلى أنه عند خضوعها للإجراءات الجمركية المعتادة ولأجهزة الفحص بالأشعة اشتبة المراقب الجمركي بوجود أجسام داخل خزانات الهواء الخاصة بالشاحنة، وبتفتيش المنطقة عُثر على كمية من حبوب ” الكبتاجون ” بلغ عددها 149,739 حبة.

وأوضح أنها كانت مُخبأة داخل أنابيب اسطوانية مثبّته داخل الخزانات، لافتًا إلى أن المحاولة الثانية والثالثة كانت بنفس طريقة التهريب؛ حيث عُثر على كمية من حبوب ” الكبتاجون ” بلغت 77,457 حبة؛ فيما عُثر على كمية من الحبوب بالمحاولة الأخرى بلغت 29,207 حبات كانت مخبأة داخل تجويف اسطوانات الغاز الخاصة بصندوق الطبخ الخاص بالشاحنة.

وأضاف الزهراني أنه بالمحاولة الرابعة عُثر على كمية بلغت 126,590 حبة؛ حيث كانت مُخبأة داخل سقف كابينة القيادة الخاصة بإحدى الشاحنات القادمة للجمرك، بعد لفها بشريط لاصق لغرض التمويه؛ فيما بلغت الكمية التي ضُبطت في المحاولة الأخيرة 2,066 حبة، عُثر عليها مُخبأة داخل الجسور الأرضية الخاصة بإحدى المركبات القادمة عبر المنفذ، مؤكدًا أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المحاولات.