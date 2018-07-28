خبراء بالصحة : موجة الحر تؤدي لانتفاخ المعدة

أماني الغامدي(صدى):

أكد خبير التغذية الدكتور جوش آكس، إلى أن موجة الحر قد تؤدي لانتفاخ البطن إذا لم يتناول المرء كميات كافية من السوائل ، حيث أن الجفاف مسؤول عن انتفاخ المعدة ، موضحًا أن تناول الكثير من السوائل يعطي فرصة للجسم لتخفيف الحرارة عبر عملية التعرق.

وأضاف الدكتور جوش، أن كمية المياه التي نشربها إذا زادت قلت حدة انتفاخ المعدة لديك، موضحًا أن السوائل ترطب الجسم وتساعد على تنظيم عملية

الهضم.

وأوصت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بتناول 8 أكواب من المياه يوميًا، لكن الجسم في الجو الحار يحتاج لأكثر من ذلك قد تصل لـ 13 كوبًا أي ما يعادل 3 لتراً للرجال، و9 أكواب (2 لتر) للنساء.