قطاع توزيع المياه بمكة يدشن مشروع خط نقل المياه لمسجد ميقات السيل بالطائف

الرياض(صدى):

أعلن قطاع توزيع المياه بمنطقة مكة المكرمة تدشين مشروع خط المياه الناقل إلى مسجد وميقات السيل الكبير بمحافظة الطائف بتكلفة إجمالية بلغت 15 مليون ريال , وذلك لرفع جهوزية القطاع في هذا الموسم لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وزواره، الذي تحقق بتوفيق الله ثم بجهود فريق عمل إدارة المشاريع بقطاع توزيع المياه في المملكة .

وأكد القطاع أن مشروع خط المياه الناقل لمسجد وميقات السيل الكبير بمحافظة الطائف يعد من المشروعات الهامة التي بذل فيها فريق عمل المشاريع جهود كبيرة لإنهاء التنفيذ والتشغيل قبل موسم حج العام الجاري 1439هـ، وتأتي أعمال المشروع كجزء مهم من خطة القطاع بالمنطقة لهذا العام، لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام بإمداد المياه إلى جميع مرافقه التي تقدم خدماتها للحجاج بموثوقية ومعدلات استمرار عالية.

وأوضح أن هذا المشروع – بفضل الله- مكّن القطاع من إمداد مسجد الميقات ومرافقه على مدار الساعة بالمياه المحلاة عن طريق الشبكات بمعدلات تدفق عالية تتجاوز 4000 متر مكعب يومياً في أوقات الذروة، مشيراً إلى أن الكوادر التشغيلية بالإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة استغنت عن أكثر من 200 صهريج يومياً كانت في وقت سابق تنقل المياه إلى الميقات، لافتاً إلى أن هذا المشروع استكمل “خطة قطاع توزيع المياه في المملكة” لإيصال المياه المحلاة عبر الشبكات إلى المواقيت الشرقية لمكة المكرمة، مشيراً إلى أنه تم في وقت سابق إيصال الضخ الكافي على مدار الساعة إلى ميقات وادي محرم.

وأفاد القطاع أن المشروع يعد باكورة مشروعين يجري تنفيذها لإيصال المياه عبر الشبكات إلى منطقة السيل بمحافظة الطائف، حيث أن المرحلة التالية من المشروع تتضمن تغذية مركز وقرى السيل الكبير، ومنطقة الفرز، ومنطقة البهيتة والخزانات المركزية بالسيل الكبير بسعة 20 ألف متر مكعب.

وبين القطاع أن المشروع بعد اكتمال مرحلته الثانية سيوفر كميات من المياه تصل إلى قرابة 13ألف متر مكعب يومياً، ستغني -بمشيئة الله- عن الحاجة لطلب صهاريج نقل المياه لهذه المنطقة”، مشيراً إلى أن كميات المياه التي سيتم توزيعها إلى عدة مواقع منها: مسجد الميقات 2500 متر مكعب، مركز وقرى السيل الكبير 2865 متر مكعب، ومنطقة الفرز 1000 متر مكعب، ومنطقة البهيتة 6500 متر مكعب”.

وأكد القطاع أن العمل مستمر في تنفيذ المشاريع ضمن خطط قطاع توزيع المياه الاستراتيجية لتطوير البنى التحتية، ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاعين المائي والبيئي، لمواكبة التوسع العمراني وتلبية احتياج العملاء.