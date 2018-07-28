” البنوك السعودية ” تكشف تفاصيل جديدة عن نظام التمويل الجديد
أوضح المتحدث باسم البنوك السعودية، طلعت حافظ، اليوم السبت، تفاصيل جديدى عن نظام التمويل الجديد للأفراد، مؤكدًا أنه يربط منح القرض للعميل بالتزاماته المالية والمصروفات اليومية والشهرية، بما فيها فاتورة الكهرباء وغيرها من الارتباطات، وستتم عبر سجله الائتماني في ” سمة ” ؛ بهدف عدم تحميله التزامات فوق طاقته.
وأشار ” حافظ ” إلى أن النظام الجديد سيمنح العميل 15 يومًا كفترة للاطلاع على القرض وبنوده، ودراسة العقد جيدًا قبل الإقدام على أي خطوة، وفترة خمسة أيام قبل التوقيع لفحص العقد والتواصل مع المستشار المالي في البنك.
ومن الجدير بالذكر، أن مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” أعلنت عن تنظيم جديد للتمويل المسؤول للأفراد، حيث سيبدأ تطبيقه أول شهر ذي الحجة المقبل الموافق 12 أغسطس 2018، ويشمل جميع أنواع التمويل الشخصي، والعقاري، والبطاقات الائتمانية، وتمويل المركبات.
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2814 ] نشر منذ 2 ساعتين
بداية انهيار العقارات والسيارات وغيره من سلع ومشتريات
بمعنى العرض راح يكون اكثر بكثير من الطلب
والقادم احلى ﻷنه بداية التصحيح والتثقيف
تبدأ الناس تترك الهياط وتحسب الف حساب
الحربي[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 1 ساعة
قرار صائب
الحربي[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 1 ساعة
قرار صائب
الحربي[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 1 ساعة
قرار صائب
طلال[ عدد التعليقات: 2310 ] نشر منذ 1 ساعة
نظام فاشل وراح تكثر الديون عن طريق تجار السيارات والبطايق وتمتلي السجون ودوروا تراحم تسد … حسبي الله ونعم الوكيل
صلاح[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
نتمنى قبل تلك الخطوة ايقاف ” عصابات التمويل ” التي تقتات على حاجة الناس ومشاكلهم وتلك العصابات تعمل في بنوك و أدارات حكومية ومعارض سيارات وبعض المحامين وبعض القضاة و فريستهم المواطن الذي لديه مديونيات وإيقاف خدمات لذلك مثل هذا التنظيم لدى البنوك بدون ايقاف العصابات سيجعل الناس تتجه لهم ويسلبون ماتبقى من دخل اسرته
ماجد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 57 دقيقة
طيب هذا النظام من اول يشوفون التزاماتك في سما وبعدين على اساسها يحددون الموافقة اذا راتبك مايغطي وأقساطك ماتجاوزت ثلث الراتب يعطوك مافيه جديد 😴
عمار[ عدد التعليقات: 1100 ] نشر منذ 56 دقيقة
لوالبنوك تعطي قروض للافراد ماكان احتاج الناس لتجار الشنطه والبطاقات ولا كان امتلأت السجون منهم وجشعهم
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1522 ] نشر منذ 55 دقيقة
طيب اش الجديد ماهو من اول مربوط في سمه
محمد[ عدد التعليقات: 236 ] نشر منذ 54 دقيقة
أكثر المستفيدين من هذا القرار
تجار التقسيط البطاقات و الدداسن وغيرها
راح يتجه لها الشخص المحتاج ويسلم نفسه لهم