” البنوك السعودية ” تكشف تفاصيل جديدة عن نظام التمويل الجديد

عادل الحربي (صدى):

أوضح المتحدث باسم البنوك السعودية، طلعت حافظ، اليوم السبت، تفاصيل جديدى عن نظام التمويل الجديد للأفراد، مؤكدًا أنه يربط منح القرض للعميل بالتزاماته المالية والمصروفات اليومية والشهرية، بما فيها فاتورة الكهرباء وغيرها من الارتباطات، وستتم عبر سجله الائتماني في ” سمة ” ؛ بهدف عدم تحميله التزامات فوق طاقته.

وأشار ” حافظ ” إلى أن النظام الجديد سيمنح العميل 15 يومًا كفترة للاطلاع على القرض وبنوده، ودراسة العقد جيدًا قبل الإقدام على أي خطوة، وفترة خمسة أيام قبل التوقيع لفحص العقد والتواصل مع المستشار المالي في البنك.

ومن الجدير بالذكر، أن مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” أعلنت عن تنظيم جديد للتمويل المسؤول للأفراد، حيث سيبدأ تطبيقه أول شهر ذي الحجة المقبل الموافق 12 أغسطس 2018، ويشمل جميع أنواع التمويل الشخصي، والعقاري، والبطاقات الائتمانية، وتمويل المركبات.