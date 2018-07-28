للرجال فقط.. 5 فيتامينات يحتاجها جسمك يوميا

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

أوضحت الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية ، أن طبيعة وتكوين جسم الرجل، يحتم عليه الاهتمام بمجموعة بعينها من الفيتامينات، التي يجب أن يحرص على امداد جسمه بها بشكل يومي، وهو ما عرضته في السطور التالية.

فيتامين (د)

– غالبا ما يشار إلى فيتامين (د) باسم “فيتامين أشعة الشمس”، لأن الجسم يقوم بتصنيعه بعد التعرض لأشعة الشمس.

– ونقص هذا الفيتامين يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشكلات، مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية والسكتة الدماغية وضعف العضلات.

– والرجال الذين لا يحصلون على الهواء الطلق بشكل كاف، قد يجدون صعوبة في الحصول على ما يكفي من فيتامين “د” عن طريق الغذاء.

– والمصادر الغذائية الغنية بفيتامين (د) هي الأسماك الدهنية وصفار البيض والحليب والحبوب.

فيتامين K

– هذا الفيتامين يساعد في إعادة بناء العظام، وحمايتها ضد الكسور، كما أنه يحمي الجسم من بعض أنواع السرطان، ويحافظ على صحة الأوعية الدموية لأنه يساعد على منع تراكم الكالسيوم على طول جدران الأوعية الدموية.

– ويوجد فيتامين K في البروكلي والخضراوات الورقية الخضراء وفول الصويا.

فيتامين C

– يعمل كمضاد للسموم، وأيضا لتعزيز العضلات والعظام والجلد واللثة والأوتار والأربطة وغشاء الخلية الصحية.

– وهو هام للرجال الذين يعملون بصورة منتظمة أو الذين لديهم مشكلات مع قوة العظام أو اللثة.

– إلى جانب أن فيتامين C يمكن أن يقلل من أعراض البرد والأنفلونزا، فهو مفيد للحفاظ على نظام مناعة قوية.

– وهو موجود في العديد من الخضراوات والفواكه، وعلى رأسها الموالح.

فيتامين B-12

– ضروري لتقوية الأعصاب، ونقصه يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم، والنقص في خلايا الدم الحمراء وتوفير الأوكسجين، كما أنه ضروري لعملية التمثيل الغذائي والطاقة.

– يتواجد بوفرة في الأسماك، وخصوصا السلمون والتونة، وكذلك في البيض والجبن.

– ومع ذلك لا يوجد في الخضراوات، لذلك النباتيين هم عرضة لمخاطر نقص هذا الفيتامين.

– وعدم وجوده يمكن أن يؤدي إلى التعب وضيق التنفس.

فيتامين B-3

– المعروف أيضا باسم “النياسين”، هام لصحة الرجال فهو يعمل على خفض نسبة الكوليسترول في الدم، وهذا يعني تقليل فرص الإصابة بجلطة دماغية، أو نوبة قلبية أو أمراض القلب والأوعية الدموية.

– يمكن أن يساعد أيضا في تقليل احتمال حدوث مشكلات الجلد والشعر والعينين والكبد.

– وهناك دراسات تربط بين فقدان الشعر ونقص النياسين.

– وإذا كنت تأكل بانتظام الأطعمة الغنية بالبروتين، وخاصة القمح الكامل، فستحصل على الكمية اللازمة من هذا الفيتامين.