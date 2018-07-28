تحذير من ثغرة أمنية خطيرة بالهواتف الذكية

وكالات(صدى):

وجه خبراء تقنيون، تحذيرهم إلى مستخدمي الهواتف الذكية من أجهزة أبل وأندرويد من ثغرة أمنية خطيرة، مطالبين بتحديث أجهزتهم لمنع سرقة بياناتهم ورسائلهم الشخصية وصورهم، حيث أن هناك بعض العيوب في تقنية ” البلوتوث ” تؤثر على خصوصية المستخدمين، وتجعلهم معرضين لخطر سرقة معلوماتهم الخاصة.

وأوضح مسؤول في فريق الاستجابة للطوارئ بجامعة كارنيغي ميلون، إن الاتصال بين مستخدمي وأجهزة ” أبل ” و ” جوجل ” و” إنتل ” ، عبر ” البلوثوت ” لم يتم تشفيره بشكل كامل وصحيح، مضيفًا:” إذا لم يقم المستخدمون بتحديث أنظمتهم على الفور، فباب اختراق بياناتهم سيبقى مفتوحا أمام الهاكرز. ”

وأشار إلى أن شركات التكنولوجيا، المذكورة سلفا، تسعى حاليًا إلى تصحيح ومعالجة هذه المخاطر الأمنية؛ فيما أصدرت شركة أبل تحديثا لنظام “iOS 11.4 ” الخاص بأجهزة آيفون، كما قامت ” إنتل ” بتحديث برنامج البلوثوت في ويندوز، فيما طرحت جوجل تحديثًا لأجهزة ” كروم أو إس ” و” أندرويد ” .