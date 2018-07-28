تلبية لمطلب عائلته.. نقل المستثمر السعودي المحتجز بمصر لمستشفى السجن

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر، عن نقل رجل الأعمال السعودي المحتجز في مصر مبارك الغامدي، إلى مستشفى سجن طرة، وذلك بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام القليلة الماضية، لتلقي الرعاية اللازمة.

جاء ذلك تلبية لمطالبة أسرة ” الغامدي ” ، المحتجز في شرطة المنتزه بمحافظة الإسكندرية المصرية، للجهات الرسمية بمصر، بسرعة نقله إلى المستشفى بعد أن شهدت حالته الصحية تدهورًا ملحوظًا.

وكانت عائلة المحتجز السعودي بمصر، قد تقدمت بشكوى إلى سفارة المملكة بمصر والجهات الأمنية، لسرعة التدخل لحمايته بعد التهديدات التي تعرض لها من خصومه، مطالبة بإيقاف تشغيل المصنع ونقل الممتلكات لحين انتهاء القضية.

جدير بالذكر، أن المستثمر السعودي مبارك الغامدي، البالغ من العمر 86 عامًا، قد أنشأ مصنعًا للمياه الصحية في مصر، وتعرض لعملية نصب واحتيال وتلفيق عدد من التهم، وفقًا لما ذكره نجله، مما أسفر عن احتجازه في مركز شرطة المنتزه بمحافظة الإسكندرية المصرية.

ومن جانبها، بيّنت سفارة المملكة لدى القاهرة، أنها تتابع كل القضايا والأحكام الصادرة بحق ” الغامدي ” ، مؤكدة أنها تتواصل مع الجهات المختصة لمراعاة حالته الصحية.

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