بالصور.. الرئيس السيسي يشارك في مؤتمر الشباب السادس بجامعة القاهرة

رحاب فتحي(صدى):

انطلقت، اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، بحضور ورعاية فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ حيث ينعقد المؤتمر على مدار يومي 28 و29 من شهر يوليو الجاري، بجامعة القاهرة، في صورة فريدة للتواصل المباشر الفعال بين المواطن المصري، وبين رئيس الجمهورية.

وخلال المؤتمر، عرض عدد من الشباب مراحل تطور فكرة مؤتمرات الشباب، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطنى السادس للشباب؛ فيما عرض القائمون على فعاليات المؤتمر، فيلمًا تسجيليًا، بعنوان ” أهل العلم ” ، والذي يستعرض تاريخ التعليم فى مصر، مع عرض عدد من النماذج المشرفة مثل نبوية موسى محمد بدوية هي أول فتاة مصرية تحصل على شهادة البكالوريا وأول ناظرة مصرية لمدرسة ابتدائية، وهدى شعراوى قائدة الحركة النسائية فى مصر، وأحمد لطفى السيد وزير المعارف وأول رئيس لجامعة القاهرة.

وحرص المشاركون فى المؤتمر الوطنى السادس للشباب، على التقاط صورة تذكارية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بجامعة القاهرة قبل انطلاق فعاليات المؤتمر تحت ” قبة العلم ” التي اختارها الرئيس لإعلان الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم وبناء الإنسان المصري باعتبارها الرمز الأبرز للعلم والتعلم فى مصر، كما حضر المؤتمر 3000 مدعوًا، وهو ما يجعله المؤتمر الوطني الأكبر من حيث عدد الحضور.

ومن الجدير بالذكر، إنه يشهد المؤتمر جلستين عن تطوير منظومة التأمين الصحي، والمشروع القومي للبنية المعلوماتية، كما يبحث جميع التفاصيل الخاصة بمنظومة التعليم الجديدة، وطرح الخطط الخاصة بالمنظومة التعليمية، ويختتم المؤتمر بجلسة ” اسأل الرئيس ” ، والتي يجيب فيها الرئيس السيسي عن الأسئلة بحضور شباب الجامعات.