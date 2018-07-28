” العمل ” تكشف للوافدين شرط التعديل لمهن صحية وهندسية ومحاسبية
كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إجراء جديد للوافدين الراغبين في التعديل إلى مهن صحية وهندسية ومحاسبية.
حيث ألزمتهم الوزارة بضرورة تقديم شهادة مزاولة للمهنة من الهيئات السعودية المختصة في هذه المجالات، كما نبهت إلى بعض الإرشادات الهامة، كإمكانية التحقق من سريان الشهادة المهنية، وذلك من خلال الاستعلام برقم الإقامة.
يُذكر أن الوزارة كانت قد سمحت قبل أيام باستئناف تعديل المهن قبل البدء في تطبيق المعايير الجديدة، التي تأتي في إطار خطة دعم جهود توطين الوظائف.
من الجدير بالذكر أيضًا أن الوزارة أشارت إلى حظر تغيير مهنة العامل بالمنشآت التجارية إلى مهن منزلية.
طلال[ عدد التعليقات: 2310 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يوفقهم ويسعدهم
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1522 ] نشر منذ 3 ساعات
جزاهم الله خير جزاء علي جهودهم الرائعه
ماجد[ عدد التعليقات: 2259 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليت الوزارة بكبرها تزول ويسند الامر لوزارة الداخلية
عمار[ عدد التعليقات: 1100 ] نشر منذ 2 ساعتين
وزارة العمل بعيده عن طموحات العاطلين والكادحين بالقطاع الخاص ليست على قدر المسؤوليه ولا التخطيط للأسف
محمد[ عدد التعليقات: 236 ] نشر منذ 2 ساعتين
وزارة العمل تحتاج بكبرها الى اعادة هيكله كامله وفورمات حتى يستطيعون يفرقون بين المواطن والوافد المقيم ويفرقون بين وظائف عليا ووظائف مش حالك لكن ان شاء الله انه يكون فيه نظره لهذه الوزاره من قبل سمو سيدي ولي العهد حفظه الله