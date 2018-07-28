” العمل ” تكشف للوافدين شرط التعديل لمهن صحية وهندسية ومحاسبية

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إجراء جديد للوافدين الراغبين في التعديل إلى مهن صحية وهندسية ومحاسبية.

حيث ألزمتهم الوزارة بضرورة تقديم شهادة مزاولة للمهنة من الهيئات السعودية المختصة في هذه المجالات، كما نبهت إلى بعض الإرشادات الهامة، كإمكانية التحقق من سريان الشهادة المهنية، وذلك من خلال الاستعلام برقم الإقامة.

يُذكر أن الوزارة كانت قد سمحت قبل أيام باستئناف تعديل المهن قبل البدء في تطبيق المعايير الجديدة، التي تأتي في إطار خطة دعم جهود توطين الوظائف.

من الجدير بالذكر أيضًا أن الوزارة أشارت إلى حظر تغيير مهنة العامل بالمنشآت التجارية إلى مهن منزلية.