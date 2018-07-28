شاب يقطع رأس أبيه بالفأس لإقدامه على الزواج

الرباط(صدى):

شهدت قرية ” سيدي التيجي ” في مدينة اسفي المغربية جريمة هزت أركانها، حيث أقدم أحد الشبان في القرية على قتل والده وقطع رأسه؛ لرغبة والده في الزواج بالمنزل من دونه.

وبالتطرق لتفاصيل الواقعة، استغل ” الجاني ” البالغ من العمر 22 عامًا، فرصة استغراق والده في النوم؛ وانهال عليه باستعمال فأس وسكين كبير، ففصل رأسه عن جسده، ثم دفن الجثة في حفرة خلف منزل الأسرة وغطاها بالأخشاب وأكياس الحبوب.

وبعد تنفيذ الجريمة، ذهب الجاني برفقة شقيقه لمركز الأمن؛ ليبلغوا عن اختفاء والدهما؛ إلا أنهم لاحظوا ارتباكًا في تصريحاته، ليعترف المتهم بعد ذلك بقتل والده؛ لأنه كان يضربه وأراد الزواج والاستقرار في المنزل من دونه.