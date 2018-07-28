رجل ينهي حياة زوجته المريضة بصفعة واحدة

القاهرة(صدى):

لقيت سيدة مصرية مصرعها جراء قيام زوجها بتوجيه صفعة قوية لها أنهت حياتها، بعد أن نشب بينهما خلاف محتدم، قام الرجل على إثره بالاعتداء على زوجته المريضة، وذلك بعد عودتها من المستشفى لتلقي العلاج.

وتبيّن أن وفاة الزوجة، جاء نتيجة تعرضها لهبوط في الدورة الدموية، وارتفاع مفاجئ في نسبة السكر بالدم، إثر نوبة عصبية، فضلًا عن كونها مريضة بـ ” السكري ” .

وورد بلاغًا إلى قسم شرطة السلام، التابع لمدينة القاهرة، أفاد بتحرير رجل خمسيني محضرًا ضد زوج ابنته، البالغ من العمر 34 عامًا، يتهمه فيه بالاعتداء عليها بالضرب المبرح رغم مرضها بالسكري، وعدم تحملها اعتداءاته المتكررة، الأمر الذي أسفر عن وفاتها.

وعليه، قامت الجهات الأمنية بالقبض على الزوج، وتمت إحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيقات، لاتخاذ اللازم حيال الجاني.