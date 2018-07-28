موظفو ” التعليم ” غير ممارسي التدريس يطالبون بالتراجع عن عودتهم المبكرة

عادل الحربي(صدى):

طالب شاغلو وشاغلات الوظائف التعليمية الذين لا يمارسون مهام التدريس الفعلي والكادر الإداري في المدارس والمكاتب، الذين يعودون غدًا الأحد لمباشرة الدوام؛ استعدادًا وتحضيرُت لبداية العام الدراسي الجديد 1439/ 1440هـ بعد استمتاعهم بالإجازة الصيفية التي استمرت 66 يومًا تقريبًا، وذلك دون زملائهم المعلمين والمعلمات، بالتراجع عن قرار إلزامهم بالعودة المبكرة.

وأشارا إلى أن أسبوعًا واحدًا قبل بداية العام الدراسي يكفي للاستعدادات والتحضيرات، وذلك كما جرت العادة خلال السنوات الماضية؛ فيما يشمل قرار العودة المبكرة غدًا جميع العاملين في المدارس وإدارات ومكاتب التعليم من الموظفين الإداريين.

وذلك بالإضافة إلى، لشاغلي الوظائف التعليمية، الذين لا يمارسون مهمات التدريس الفعلي ” قادة المدراس، الوكلاء، المرشدين الطلابين، محضري المختبرات، رواد النشاط، المساعدين الإداريين، الكتّاب، أمناء المصادر. ”

ومن الجدير بالذكر، أن المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي قد أعلن عبر حسابه في ” تويتر ” أن ” التقويم الدراسي المعتمد يشير إلى أن عودة جميع العاملين في المدارس وإدارات ومكاتب التعليم من الموظفين الإداريين، وكذلك شاغلي الوظائف التعليمية، الذين لا يمارسون مهمات التدريس الفعلي تكون في 16/ 11/ 1439، الموافق 29/ 7/ 2018 وذلك للاستعداد المبكر، وتهيئة المدارس للعام الدراسي. “