سلوكيات اتباعها بقيادة السيارة يوفر عليك 70% باستهلاك البنزين

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

تتعدد طرق خفض استهلاك الوقود في السيارات، لكن هناك طرق جديدة لخفض استهلاك الوقود من خلال تعديل بعض سلوكيات يفعلها السائقين، هذه السلوكيات نستعرضها هنا مع توضيح نسبة استهلاك الوقود معها.

الصيانة الضعيفة وغير المنتظمة تزيد إستهلاك الوقود بنسبة 10-20%

تكييف الهواء يزيد من استهلاك الوقود بنسبة تتراوح بين 10-20%

حال نقصان ضغط إطارات السيارة يستهلك 70% زيادة على سرعة 130 كم/س

معالجة المشاكل الفعلية كالخلل في مستشعر الأكسجين يحسن من صرفية الوقود بنسبة 40%

عند زيادة السرعة من 100 كم/س الى 140 كم/س فإن إستهلاك الوقود يزيد بنسبة 30%

عند خفض السرعة من 100 كم/س الى 90 كم/س يتحسن استهلاكك للوقود بنسبة 10%

كل 45 كجم تحملها السيارة تعني زيادة باستهلاك الوقود بنسبة 2%

الزيت شديد اللزوجة يزيد استهلاك الوقود بنسبة 3% بالمدينة

ونقدم هنا عدة طرق لتوفير الوقود وهي كالتالي:

تجنب التسخين المطول للمحرك، ويكفي وقت 30-60 ثانية

لا تشغل المحرك ثم توقفه بدون داع، لأن ترك المحرك يعمل دقيقة واحدة يستهلك نفس كمية الوقود أثناء بدء تشغيله

لا تضغط على دواسة البنزين دون حركة، وخاصة قبل إطفاء المحرك، فهذا الفعل يستهلك بنزين دون داعٍ

تجنب تشغيل المحرك بسرعة عالية “بالضغط الشديد على دواسة البنزين أثناء القيادة”

تجنب تحميل أوزان غير ضرورية بسيارتك

لا تزد سرعة سيارتك ثم تخفضها بصورة متكررة

احتفظ بسرعة معتدلة على الطرق السريعة مع تثبيتها