جامعة نجران تعلن نتائج القبول الرئيسي

نجران(صدى):

أعلنت جامعة نجران نتائج القبول الرئيسي للعام الجامعي 1439 / 1440هـ، واستيعابها خريجي وخريجات ثانويات منطقة نجران لآخر ثلاث سنوات بنسبة 100% والمناطق التعليمية المجاورة، مشيرة إلى أنه يعد أكبر مرحلة قبول رئيسية للجامعة منذ إنشائها.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور زهير العمري، أن جميع المتقدمين تم استيعابهم من ثانويات منطقة نجران والمناطق التعليمية 1438/ 1439هـ، وثانويات منطقة نجران والمناطق التعليمية المجاورة 1437 / 1438هـ، وكذلك ثانويات منطقة نجران 1436/ 1437هـ بنسبة 100%، إلى جانب ترشيح بعض المتقدمين والمتقدمات من المناطق التعليمية المجاورة حسب المقاعد المتاحة، مشيراً إلى أن عملية استقبال الطلبات استمرت ثلاثة أسابيع، حيث بدأت بتاريخ 17 من شهر شوال الماضي، وحتى تاريخ 10 من الشهر الجاري.

وأكد الدكتور العمري أن على المقبولين مبدئياً الدخول على رابط النتائج على بوابة التنسيق الموحد للجامعات الجنوبية وتأكيد قبولهم قبل ظهر يوم الاثنين 17/ 11 / 1439هـ، ومن لم يؤكد قبوله خلال هذه الفترة يعد قبوله لاغياً

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مفيداً بأنه سيتاح القبول الاحتياطي إلكترونياً حسب خطة القبول المعلنة مسبقاً من يوم الاثنين المقبل، وحتى تاريخ 25/ 11 / 1439هـ، وستعلن نتائج القبول الاحتياطي بتاريخ 27 /11 / 1439هـ .