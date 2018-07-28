توفير 6 آلاف قائد وكشاف لخدمة الحجاج بمكة والمشاعر والمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

يتوقع أن يُشارك 4500 قائد وكشاف ورائد بمعسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، و1500 كشاف وقائد ورائد بالمدينة المنورة، والمنافذ البرية والجوية والبحرية، ومدن الحجاج؛ حيث عملت جمعية الكشافة العربية السعودية خلال العقد الأخير وقبله بــ 5 أعوام تقريبًا على تطوير كل ما يتعلق بالمعسكرات.

وبدأت عملية التطوير بتأهيل منسوبيها من خلال تزويدهم بالمعارف المتخصصة، والمهارات الضرورية، وممارسة العمل وفق إجراءات مهنية محددة، حتى أصبح لديها محترفون استطاعوا تحقيق القفزة النوعية في كافة شؤون المعسكرات، بعيدًا عن الاجتهاد غير القائم على المعرفة والمهارة.

وعلى جانب آخر، دشنت الجمعية عدة اجتماعات مع الجهات التي تسهم معها في خدمة الحجاج، كما أبرمت مع بعضها اتفاقيات شراكة، ومن أهم تلك الجهات التي تعمل والجمعية في منظومة واحدة خلال موسم الحج، وزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، وأمانة العاصمة المقدسة، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة التجارة والاستثمار، والبنك الإسلامي للتنمية، وبعض مؤسسات الطوافة.