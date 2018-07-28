بالصور.. رجل يجد بئرا غريبا أسفل حجرة معيشته

لندن(صدى):

وجد الزوجان كولين وفانيسا ستير، من مدينة ” بلايموث ” الإنجليزية، بئرًا غريبًا أسفل حجرة معيشتهما؛ حيث أنهما عندما انتقلا إلى منزلهما في الثمانينيات من القرن الماضي، سرعان ما لاحظا انحدارًا طفيفًا في أرضية غرفة المعيشة، وعندما قرر كولين أن يحفر قليلاً لرؤية ما يجري، اندهش لأنه اكتشف بئرًا.

وقرر الزوجان تغطية البئر حتى يكون أكثر أمانًا لأطفالهم في ذلك الوقت، ولكن بعد تقاعد كولن من وظيفته في الخدمة المدنية، قرر أن الوقت قد حان لإلقاء نظرة أخرى بسيطة، حيث وجد أن الحفرة صارت تتسع أكثر مما كان يعتقد في البداية، وبمساعدة أحد الأصدقاء تمكن الآن من أن يصل لعمق أكبر من 5 أمتار، واتساع يصل إلى 75 سنتيمترًا.

وأوضح الزوج كولين، قائلًا: ” الحفرة كانت مليئة بالتراب، ولكن بمساعدة أحد الجيران تمكنا من الوصول لعمق أكثر من 5 أمتار، وأردت دائما أن أحفرها لأرى ما إذا كان بإمكاني العثور على وعاء من الذهب في الأسفل، لذلك عندما تقاعدت هذا ما فعلته. ”

وتابع: ” فوجئت حقا، وكان الأمر صعبًا قليلًا، إذ حفرنا باستخدام سلم ودلو على نظام بكرة، واستغرق الأمر حوالي 6 أشهر للوصول إلى العمق الذي هو عليه الآن ” ، مضيفًا: ” ظننت أنني وجدت سيفا على عمق 1.25 متر، كان شيئًا خشبيًا، لذلك أريد الوصول إلى القاع، من يدري ماذا هناك، أود أن أجد شيئا في الأسفل، شيء يعطيني عمرًا أطول. ”

وأصبح البعض يلقى المال في البئر ويتمنى أمنية، وفي الوقت الراهن، قال كولن إنه سيستمر إلى أن يصل إلى قاع البئر، وهو سعيد لذهاب الناس وإلقاء نظرة عليه.