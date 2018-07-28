جوش أوكونور يجسد شخصية الأمير تشارلز

أماني الغامدي(صدى):

كشف الفنان البريطاني ​جوش أوكونور​ عن الدور الذي سيجسده في الجزء الثالث من مسلسل ” ذا كراون ” (التاج) ، حيث سيجسد شخصية الأمير تشارلز .

الى ذلك ذكر موقع مجلة “سكرين انترناشيونال” البريطانية أن النجمة ماريون بيلي ستحل بدلاً من فيكتوريا هاميلتون لتقدم دور الملكة الأم .

وفي أول تعليق له حول الدور المسند إليه قال أوكونور : ” الجزئين الثالث والرابع من المسلسل سيشهدان أحداث غير متوقعة في حياة أمير ويلز، وأنا متحمس لتجسيد الشخصية في العمل الفني ” .

جوش أوكونور كان قد حصد إحدى جوائز السينما المستقلة البريطانية عن دوره المميز في فيلم ” جودز أون كونتري ” .