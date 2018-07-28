الهلال مهدد بغياب سلمان الفرج عن السوبر

ماجد الأشرم(صدى):

كشفت مصادر، اليوم السبت، أن سلمان الفرج، لاعب نادي الهلال، قد يكون أول الغائبين في لقاء فريقه أمام نادي الاتحاد في كأس السوبر؛ بسبب تعرضه لتمزق في العضلة.

وكان سلمان الفرج، قد تعرض للإصابة خلال فترة التحضير للموسم الجديد، مما أدى لخضوع سلمان الفرج لأشعة أوضحت أنه تعرض لتمزق في العضلة من الدرجة الأولى.