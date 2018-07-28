إحباط محاولة مواطن تهريب 350 قرص ترامادول بمصر

نايف السالم(صدى):

أحبطت الأجهزة الأمنية المصرية بمطار برج العرب بمحافظة الإسكندرية المصرية، أمس الجمعة، محاولة مواطن سعودي تهريب كمية من أقراص مخدر ” الترامادول ” المحظور.

ومن جانبها، كشفت مصادر أمنية، أن أفراد الجمارك بالمطار عثروا أثناء إجراءات تفتيش الحقائب على 350 قرصًا من مخدر ” الترامادول ” والتي أخفاها المسافر السعودي داخل حقيبته أثناء سفره.

وأكدت المصادر، أنه تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان بالإسكندرية، كما تمت إحالة المهرب إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم حسب الاختصاص.