  • السبت 28

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. مصرع 5 أشخاص إثر إطلاق نار بدار رعاية مسنين بـ ” تكساس “

مصرع 5 أشخاص إثر إطلاق نار بدار رعاية مسنين بـ ” تكساس “

مصرع 5 أشخاص إثر إطلاق نار بدار رعاية مسنين بـ ” تكساس “
واشنطن(صدى):

شهدت تكساس أمس الجمعة، إطلاق نار في دار لرعاية المسنين؛ أسفر عن قتل 3 أشخاص على الأقل، في حين تم العثور على جثتين بمنزل يُعتقد أنهما على صلة بالحادث.

وبالتطرق للتفاصيل، أصدرت الشرطة المحلية بيان أفادت فيه أن رجلين وامرأة قُتلوا في دار ” ريتاما مانور ” لرعاية المسنين في ” روبستاون ” ، مشيرة إلى أن التهديد تم تحييده.

وفي ذات السياق، قال هيرمان رودريجيز، سكرتير مدينة ” روبستاون ” ، أنه تم العثور على جثتين في منزل أحد الضحايا، مبينًا أن الظروف المحيطة بإطلاق النار أو هوية الضحايا لم تتضح بعد، وتم إخلاء دار المسنين بعد الحادث.


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *