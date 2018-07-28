مصرع 5 أشخاص إثر إطلاق نار بدار رعاية مسنين بـ ” تكساس “

واشنطن(صدى):

شهدت تكساس أمس الجمعة، إطلاق نار في دار لرعاية المسنين؛ أسفر عن قتل 3 أشخاص على الأقل، في حين تم العثور على جثتين بمنزل يُعتقد أنهما على صلة بالحادث.

وبالتطرق للتفاصيل، أصدرت الشرطة المحلية بيان أفادت فيه أن رجلين وامرأة قُتلوا في دار ” ريتاما مانور ” لرعاية المسنين في ” روبستاون ” ، مشيرة إلى أن التهديد تم تحييده.

وفي ذات السياق، قال هيرمان رودريجيز، سكرتير مدينة ” روبستاون ” ، أنه تم العثور على جثتين في منزل أحد الضحايا، مبينًا أن الظروف المحيطة بإطلاق النار أو هوية الضحايا لم تتضح بعد، وتم إخلاء دار المسنين بعد الحادث.