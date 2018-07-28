فيديو عفوي لبلقيس برفقة طفلها يثير إعجاب المتابعين
شاركت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي ، جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو عفوي جمعها بطفلها تركي، ووجهت من خلاله نصيحة إلى الأمهات.
وظهرت بلقيس في الفيديو ، من داخل الطائرة وهي تمسك بقدمي طفلها دون أن تكشف عن وجهه بينهما كان هو يمسك بشعرها.
ووجهّت بلقيس نصيحة إلى الأمهات تحت عنوان ” فقرة الأم السنعة ” لكيفية السفر برفقة طفلها دون أن يُحدث ضجة أو يبكي.
وكانت أحيت بلقيس مؤخراً حفلاً ناجحاً في مدينة صلالة في سلطنة عُمان وهو الحفل الأول لها بعد ولادة طفلها.
رااايق[ عدد التعليقات: 5037 ] نشر منذ 24 دقيقة
مقطع فيديو عفوي جمعها بطفلها تركي ** الله يخليه لها **
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بس كيف تجي هذي (( فيديو عفوي )) يعني تم التصور من غير ما تدري وبعدين هو طلع لوحدة للناس***
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هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه