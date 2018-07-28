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فيديو عفوي لبلقيس برفقة طفلها يثير إعجاب المتابعين

فيديو عفوي لبلقيس برفقة طفلها يثير إعجاب المتابعين
أماني الغامدي(صدى):

شاركت الفنانة اليمنية ​بلقيس فتحي​ ، جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو عفوي جمعها بطفلها تركي، ووجهت من خلاله نصيحة إلى الأمهات.

وظهرت بلقيس في الفيديو ، من داخل الطائرة وهي تمسك بقدمي طفلها دون أن تكشف عن وجهه بينهما كان هو يمسك بشعرها.

ووجهّت بلقيس نصيحة إلى الأمهات تحت عنوان ” فقرة الأم السنعة ” لكيفية السفر برفقة طفلها دون أن يُحدث ضجة أو يبكي.

وكانت أحيت بلقيس مؤخراً حفلاً ناجحاً في مدينة صلالة في سلطنة عُمان وهو الحفل الأول لها بعد ولادة طفلها.

 


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5037 ] نشر منذ 24 دقيقة

مقطع فيديو عفوي جمعها بطفلها تركي ** الله يخليه لها **
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بس كيف تجي هذي (( فيديو عفوي )) يعني تم التصور من غير ما تدري وبعدين هو طلع لوحدة للناس***
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هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

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