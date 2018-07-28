فيديو عفوي لبلقيس برفقة طفلها يثير إعجاب المتابعين

أماني الغامدي(صدى):

شاركت الفنانة اليمنية ​بلقيس فتحي​ ، جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو عفوي جمعها بطفلها تركي، ووجهت من خلاله نصيحة إلى الأمهات.

وظهرت بلقيس في الفيديو ، من داخل الطائرة وهي تمسك بقدمي طفلها دون أن تكشف عن وجهه بينهما كان هو يمسك بشعرها.

ووجهّت بلقيس نصيحة إلى الأمهات تحت عنوان ” فقرة الأم السنعة ” لكيفية السفر برفقة طفلها دون أن يُحدث ضجة أو يبكي.

وكانت أحيت بلقيس مؤخراً حفلاً ناجحاً في مدينة صلالة في سلطنة عُمان وهو الحفل الأول لها بعد ولادة طفلها.