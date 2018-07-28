العثور على جثة ” رضيع ” بدورة مياه على متن طائرة

نيودلهي(صدى):

عثرت الشرطة الهندية، ومسؤولي شركة ” إير آسيا إنديا ” للطيران، على جثة طفل حديث الولادة، داخل دورة مياه على متن طائرة هبطت في مدينة نيودلهي، حيث عثر طاقم الطائرة على الطفل المتوفي قبل دقائق من هبوط الطائرة.

وفي أعقاب العثور على الطفل ” الميت ” بدورة مياه الطائرة، اشتبهت الشرطة في امرأة هندية كانت على متن نفس الطائرة، في رحلة داخلية إلى العاصمة نيودلهي، حيث احتجزت الشرطة السيدة، لاستجوابها للاشتباه في أنها أنجبت الطفل على متن الطائرة، التي أقلعت من مدينة جواهاتي، شرق الهند.

ومن جانبها، أوضحت شركة ” إير آسيا إنديا ” الهندية للطيران، أنها أبلغت الهيئة العامة للطيران المدني بالواقعة، مؤكدة أنها ستساعد في التحقيق ،وستتعاون مع كافة الأجهزة المعنية.