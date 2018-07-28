بالصور.. اكتشاف مخلوق بحري غريب يثير دهشة العلماء

واشنطن(صدى):

يمتلئ عالم البحار بالكثير من الأعاجيب التي لا تنتهي؛ حيث اكتشف العلماء حيوانًا بحريًا غريبا قبالة سواحل جزيرة هاواي التابعة للولايات المتحدة، شمالي المحيط الهادئ، يجمع صفات حيوانين على الأقل؛ مما يجعله أول مخلوق هجين من نوعه على الاطلاق.

ومن جانبهم، أوضح العلماء أن الحيوان الثديي، الذي وصفوه بأنه ” غير عادي “، هو هجين بين الحوت والدلفين، إذ يمتلك رأس حوت في حجمها وشكلها، وأسنان دولفين في حدتها وقوتها، فيما وضع فريق العلماء في أغسطس 2017 فرضية تشير إلى أن هذا الحيوان البحري هجين، قبل أن يتمكنوا مؤخرًا من إثباتها بعد عملية رصد للحيوان استمرت أسبوعين باستخدام أجهزة تتبع تم لصقها على جسمه.

وأكد العلماء في تقرير جديد إن الخصائص البنيوية والمواصفات الشكلة يشيران إلى أن الحيوان قد يكون هجينًا ناتجًا عن تزاوج الحوت ذي الرأس الكبير مع الدلفين ذي الأسنان الخشنة؛ فيما شوهد دولفين يقضي معظم وقته إلى جانب حوت، الأمر الذي عزز احتمال فرضية التزاوج، لكن العلماء أعربوا عن استغرابهم من اجتماع حيتان ودلافين في هذه المنطقة على وجه التحديد.

وأخذ العماء عينة من الحيوان لإثبات فرضية التزاوج، أشارت نتائج فحصها إلى أنه بالفعل يجمع بين الخصائص الوراثية للحوت والدولفين؛ كما صرّحوا أن الحوت الولفين هو: ” أول حيوان هجين معروف بين هذين النوعين. ”