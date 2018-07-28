الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان المنطقة الشرقية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صباح اليوم السبت، تحذيرًا لسكان المنطقة الشرقية، وتشمل: ” حفر الباطن، القيصومة، النعيرية، الخفجي، والأجزاء المجاورة ” ، من استمرار النشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وانعدام مدى الرؤية الأفقية بالمنطقة.
وتوقعت الأرصاد، أن تبدأ هذه الحالة على المنطقة الشرقية، من الساعة 10:45 من اليوم السبت الموافق 28/7/2018م، وذلك على أن تنتهي في تمام الساعة 14:00 من نفس اليوم.
طلال[ عدد التعليقات: 2289 ] نشر منذ 28 دقيقة
الله يسترها عليهم وعلينا يااااارب ويكفينا الشرور
عمار[ عدد التعليقات: 1088 ] نشر منذ 27 دقيقة
اللهم ارزقنا خير مافيها واكفينا شر مافيها