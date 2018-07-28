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الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان المنطقة الشرقية

الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان المنطقة الشرقية
نايف السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صباح اليوم السبت، تحذيرًا لسكان المنطقة الشرقية، وتشمل: ” حفر الباطن، القيصومة، النعيرية، الخفجي، والأجزاء المجاورة ” ، من استمرار النشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وانعدام مدى الرؤية الأفقية بالمنطقة.

وتوقعت الأرصاد، أن تبدأ هذه الحالة على المنطقة الشرقية، من الساعة 10:45 من اليوم السبت الموافق 28/7/2018م، وذلك على أن تنتهي في تمام الساعة 14:00 من نفس اليوم.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2289 ] نشر منذ 28 دقيقة

الله يسترها عليهم وعلينا يااااارب ويكفينا الشرور

[ عدد التعليقات: 1088 ] نشر منذ 27 دقيقة

اللهم ارزقنا خير مافيها واكفينا شر مافيها

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