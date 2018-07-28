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بعد مواجهات مع الجيش اليمني.. مقتل 6 قيادات حوثية بصعدة

بعد مواجهات مع الجيش اليمني.. مقتل 6 قيادات حوثية بصعدة
فهمي محمد(صدى):

شهدت جبهة  ”  الملاحيط  ”  غرب محافظة صعدة، مقتل 6 من قيادات مليشيا الحوثي الإيرانية بعد مواجهات مع الجيش اليمني خلال الأسبوع الماضي.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر ميدانية أن 6 من القيادات التابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية، وهم ” عبده جبران علي غليس، والقيادي محمد عبدالله الحاذق، وعابد محمد شبله، ومحمد قاسم الشامي، وعبدالمجيد عبدالله علواني، والقيادي دايل حسين خماش ” .

يُذكر أن الجيش اليمني شن في جبهة ” الملاحيط ” عمليات عسكرية عديدة ضد الحوثيين، كبدتهم المئات من عناصره، إضافة إلى خسائر مادية كبيرة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2289 ] نشر منذ 1 ساعة

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال فضلك وعظيم سلطانك

[ عدد التعليقات: 1511 ] نشر منذ 1 ساعة

نار الله الموقده باذن الله

[ عدد التعليقات: 1094 ] نشر منذ 1 ساعة

النهايه عاجله الحمدلله

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