بعد مواجهات مع الجيش اليمني.. مقتل 6 قيادات حوثية بصعدة
شهدت جبهة ” الملاحيط ” غرب محافظة صعدة، مقتل 6 من قيادات مليشيا الحوثي الإيرانية بعد مواجهات مع الجيش اليمني خلال الأسبوع الماضي.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر ميدانية أن 6 من القيادات التابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية، وهم ” عبده جبران علي غليس، والقيادي محمد عبدالله الحاذق، وعابد محمد شبله، ومحمد قاسم الشامي، وعبدالمجيد عبدالله علواني، والقيادي دايل حسين خماش ” .
يُذكر أن الجيش اليمني شن في جبهة ” الملاحيط ” عمليات عسكرية عديدة ضد الحوثيين، كبدتهم المئات من عناصره، إضافة إلى خسائر مادية كبيرة.
طلال[ عدد التعليقات: 2289 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال فضلك وعظيم سلطانك
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1511 ] نشر منذ 1 ساعة
نار الله الموقده باذن الله
شجون[ عدد التعليقات: 1094 ] نشر منذ 1 ساعة
النهايه عاجله الحمدلله