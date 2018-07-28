بعد مواجهات مع الجيش اليمني.. مقتل 6 قيادات حوثية بصعدة

فهمي محمد(صدى):

شهدت جبهة ” الملاحيط ” غرب محافظة صعدة، مقتل 6 من قيادات مليشيا الحوثي الإيرانية بعد مواجهات مع الجيش اليمني خلال الأسبوع الماضي.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر ميدانية أن 6 من القيادات التابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية، وهم ” عبده جبران علي غليس، والقيادي محمد عبدالله الحاذق، وعابد محمد شبله، ومحمد قاسم الشامي، وعبدالمجيد عبدالله علواني، والقيادي دايل حسين خماش ” .

يُذكر أن الجيش اليمني شن في جبهة ” الملاحيط ” عمليات عسكرية عديدة ضد الحوثيين، كبدتهم المئات من عناصره، إضافة إلى خسائر مادية كبيرة.