بالفيديو.. النفخ في الأطعمة الساخنة يصيبك بقرحة المعدة والسكري

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

كشفت عدد من الأبحاث الطبية ، أن النفخ في الأطعمة الساخنة من العادات الحياتية للكثيرين، خاصة عند إطعام الأطفال الصغار.

ومن خلال الفيديو التالي نستعرض خطورة هذه العادة، حيث أكدت الأبحاث الطبية، أنها تتسبب في الإصابة بقرحة المعدة وداء السكري ، حيث أنه تعيش في الإنسان بكتريا عددها اكثر من عدد خلاياه ، وشاء الله تعالى أن تكون هذه البكتريا مفيده للجسم .

وعندما تخرج البكتريا من الفم عند النفخ في الطعام الساخن ، تتحوصل البكتريا في الطعام ثم تدخل المعدة عن طريق الطعام المنفوخ به وتنتج انزيم اليوريا الذي يسبب التهاب الأغشية المحيطة بالمعدة ، وكذلك يسبب خرق في الجدار فتأكل المعدة نفسها .