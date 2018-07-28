أهم أجزاء السيارة تأثرا بالحرارة العالية.. تأكد من صيانتها بالصيف

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

تتأثر أجزاء السيارات بالحرارة الشديدة في الصيف، ونظرا للحرارة العالية في وطنا العربي، يجب على قائدي السيارات التأكد من سلامة بعض أجزاء السيارة التي قد يصيبها الأعطال في هذه الحرارة، لذا نستعرض هنا أهم أجزاء السيارة تأثرا بالحرارة العالية التي يجب صيانتها بشكل دوري.

فحص ضغط الإطارات

مع الحرارة الشديدة يتمدد الهواء داخل الإطارات، وفي حالة عدم ضبط ضغط الإطارات بصورة سليمة فإن ذلك قد يضر بها كما يرفع استهلاك البنزين، لذا يجب معرفة الضغط المناسب للإطارات وضبطها خاصة قبل السفر.

صيانة وتغيير دورة التبريد

يجب الاهتمام بصيانة الردياتير والمروحة الخاصة به، وتجديد المياه الموجودة في دورة التبريد، حيث أن دورة التبريد هي العنصر الرئيسي بالحفاظ على محرك السيارة في فصل الصيف.

صيانة مكابح السيارات

تكثر الرحلات والسفر بالسيارة في الصيف، والمكابح لها أهميتها الكبيرة في أمان وسلامة السيارة والركاب، لذا يجب الاهتمام بها وصيانتها أو حتى تغييرها في حالات معينة.

تنظيف البطارية والكابلات المتصلة بها

درجات الحرارة العالية في الصيف تؤثر على جميع أجزاء السيارة ومنها البطارية، حيث أن الحرارة العالية تؤثر على التفاعل الكيميائي بالبطارية، وهو ما يؤدي إلى تزايد الأملاح والمواد الكيميائية حول قطبي البطارية، وهو ما يؤثر عليها، لذا يجب تنظيف البطارية والكابلات المتصلة بها.