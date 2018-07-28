الكشف عن سبب وفاة الفنانة السورية ” مي سكاف “

أماني الغامدي(صدى):

تستعد الشرطة الفرنسية اليوم السبت، لإزالة الشمع الأحمر عن منزل الفنانة السورية الراحلة مي سكاف؛ وذلك بعد الكشف رسميًا عن أسباب وفاتها في ظروف غامضة بالعاصمة الفرنسية.

وفي هذا السياق، كشف مقربين من ” سكاف ” أنها توفيت بسبب نزيف شرياني دماغي حاد؛ يعود سببه لمرض سابق من دون مداخلات جنائية.

تجدر الإشارة إلى أنه سيجرى دفن جثمان الراحلة بمقبرة بمدينة ” دوردان ” في ضواحي العاصمة باريس الساعة العاشرة بتوقيت فرنسا يوم الجمعة المقبل، وسيمر موكب التشييع في شوارع المدينة.

وكانت الفنانة السورية مي سكاف، قد فارقت الحياة يوم الاثنين الماضي عن عمر يناهز 49 عامًا، في العاصمة الفرنسية باريس حيث تقيم؛ وذلك إثر تعرضها لنوبة قلبية.

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