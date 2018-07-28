مصرع عددا من الحوثيين في غارات لمقاتلات التحالف العربي

فهمي محمد (صدى):

تمكنت غارات مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، على تجمعات مليشيا الحوثي الإيرانية في محافظة الحديدة وصعدة والجوف وحجة وعمران اليمنية، من القضاء على عددًا من العناصر الحوثية.

وفي السياق نفسه، شنّ التحالف العربي غارات على مواقع المليشيا الحوثية في منطقة المنقم بمديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة؛ حيث استهدفت تحصينات لميليشيات الحوثي في زبيد والخط الساحلي للحي التجاري بمدينة الحديدة.

واتسعت غارات التحالف العربي على مواقع مليشيا الحوثي الإيرانية؛ لتشمل قاعدة الديلمي الجوية شمالي العاصمة صنعاء.