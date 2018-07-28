” المسند ” يتوقع نشاط رياح البوارح والغبار على هذه المناطق

سالم المطيري(صدى):

كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، والمتخصص في الطقس والفلك، عن وجود أجواء مغبرة الآن جراء غبار البوارح ليوم أمس الجمعة، وذلك في مناطق: ” نجران، والربع الخالي، وعسير ” ، فيما يسود الغبار اليوم بمناطق: ” الشرقية، والأحساء، وحفرالباطن، والكويت ” .

جاء ذلك في تغريدة لـ ” المسند ” ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مضيفًا: ” متوقع اليوم أن تنشط رياح البوارح وأن تثير الغبار مجددًا على أجزاء من الشرقية والشمال الشرقي السعودي، وأجزاء من شرق الوسطى ” .