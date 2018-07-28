” المسند ” يتوقع نشاط رياح البوارح والغبار على هذه المناطق
كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، والمتخصص في الطقس والفلك، عن وجود أجواء مغبرة الآن جراء غبار البوارح ليوم أمس الجمعة، وذلك في مناطق: ” نجران، والربع الخالي، وعسير ” ، فيما يسود الغبار اليوم بمناطق: ” الشرقية، والأحساء، وحفرالباطن، والكويت ” .
جاء ذلك في تغريدة لـ ” المسند ” ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مضيفًا: ” متوقع اليوم أن تنشط رياح البوارح وأن تثير الغبار مجددًا على أجزاء من الشرقية والشمال الشرقي السعودي، وأجزاء من شرق الوسطى ” .
طلال[ عدد التعليقات: 2289 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يسترها علينا وعلي الجميع يارب
عمار[ عدد التعليقات: 1088 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم ارزقنا خير مافيها واكفينا شر مافيها