أمانة نجران تغلق 8 ملاحم مخالفة للاشتراطات الصحية بحي الجربة

نجران(صدى):

أغلقت أمانة منطقة نجران 8 ملاحم بحي الجربة بعد ضبط عدد من المخالفات الصحية، وذلك استمراراً لبرنامج “غذاؤكم أمانة”، الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز السلامة الغذائية.

وأفاد مدير إدارة الرقابة الشاملة فايز بن رجا، أنه تم الإغلاق الفوري للملاحم المخالفة وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية المنظمة لأنشطة المنشآت الغذائية، بعد ضبط عدد من المخالفات الصحية والمتمثلة في وجود مسالخ غير نظامية، وتدني مستوى النظافة العامة الخاصة، ووجود حظائر أغنام ملحقةبالملاحم، وعدم وجود رخص بلدية.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي عبد الله آل فاضل تشديد أمين المنطقة المهندس حمد بن عيبان على تكثيف الجهود الرقابية، للتأكد من صلاحية وطريقة حفظ اللحوم والنظافة العامة وصحة ونظافة العاملين وصلاحية الأدوات ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة، وتقديم أفضل الخدمات لسكان وزوار مدينة نجران، داعياً الجميع إلى التعاون مع الأمانة بالإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال رقم الطوارئ 940.