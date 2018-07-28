22 وظيفة شاغرة بشركة ” هاليبرتون ” للنفط والطاقة

فاطمة المالكي(صدى):

توفر شركة ” هاليبرتون ” السعودية لخدمات النفط والطاقة، 22 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس، بدون خبرة، وذلك من أجل العمل في أقسام الشركة المختلفة، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– مساعد مشغل أول: العدد 6 ” الخبر ” .

– مساعد مشغل أول: العدد 9 ” الاحساء ” .

– فني ميكانيكي آبار نفطية: العدد 3 ” الخبر ” .

– أخصائي خدمات لوجستية: العدد 1 ” الخبر ” .

– مهندس ميداني: العدد 2 ” الخبر ” .

– مهندس صيانة: العدد 1 ” الخبر ” .

وأوضحت الشركة، أن جميع الوظائف المعُلنة تتطلب معرفة أساسية باللغة الإنجليزية، مع ضرورة اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية، مشيرة إلى أنه يمكن التقديم من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، من خلال الدخول على الرابط التالي:هنا