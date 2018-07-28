إلغاء تعاقد ” الصحة ” مع ” التعاونية للتأمين “

عادل الحربي (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن إلغاء التعاقد مع الشركة التعاونية للتأمين في جميع المستشفيات والمدن الطبية؛ وذلك اعتبارًا من 25 شوال الماضي؛ فيما طلب المشرف العام على الإدارة العامة للموارد الذاتية بوزارة الصحة عقاب بن مناحي بن عبود، في خطاب وجّهه لمديري الشؤون الصحية بالمناطق، ومديري المدن الطبية، بضرورة توجيه المختصين لديهم بعدم استقبال الحالات الباردة التي ليست لها أهلية علاج من غير السعوديين حتى لو بمقابل.

وأكد ” بن عبود ” أن الحالات الباردة للسعوديين المؤمّن عليهم؛ فيتم استقبالها وتسجيل المطالبات وحفظها لحين طلبها، لافتًا إلى أنه بالنسبة للحالات الإسعافية للسعوديين المؤمّن عليهم ومَن ليست لهم أهلية علاج من غير السعوديين؛ فيتم إبلاغ الشركة عنهم، وتسجل المطالبات ورفعها للشركة، ومتابعة تحصيلها، مع موافاة إدارة الموارد الذاتية بالوزارة ببيان شهري بالمطالبات.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالحالات التي يتم علاجها قبل موعد إنهاء العقد؛ فيتم التعامل معها حسب العقد المبرم مع الشركة؛ فيما كانت وزارة الصحة، أمس الجمعة، قد قررت إلغاء التعاقد مع شركة بوبا العربية للتأمين في جميع المستشفيات والمدن الصحية ابتداء من شهر ذي القعدة الحالي، بسبب عدم تجاوب الشركة ورفضها إعطاء موافقات لعديد من الحالات الإسعافية بالمستشفيات والمؤمن عليها من قبل الشركة، بالإضافة إلى عدم تسديدها المستحقات المالية للعديد من المستشفيات منذ عدة أشهر.

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