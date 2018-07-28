كلوب يهاجم راموس: وحشي وقاسي

نواف السالم(صدى):

هاجم الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، قائد ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، واصفًا إياه بأنه قاس ووحشي خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا؛ منتقدًا أسلوب لعبه وتدخله العنيف مع اللاعب المصري محمد صلاح.

وفي السياق نفسه، قال كلوب: ” لو شاهدت الأمر مرة أخرى، وأنت لست مع ريال مدريد، فإنك ستعتقد أنه قاس ووحشي، لن تقول إنه تحدٍ رائع.. صلاح كان يحاول الحفاظ على الكرة، المشكلة أنني رأيت نفس الحكم، يقود مباريات في كأس العالم بعد ذلك. ”

وأضاف: ” أعتقد أنه في موقف مثل هذا، نحن بحاجة لشخص أفضل للحُكم، لو كانت تقنية الفيديو متاحة، لكان يجب أن نحكم على هذه اللقطة مرة أخرى ” ، متابعًا: ” لا أعتقد أن صلاح كان سيصاب دائما، في موقف مثل هذا، لكنه لم يكن محظوظا، لست متأكدا أننا سنخوض التجربة ذاتها مرة أخرى. ”

وأكد المدير الفني لليفربول: ” راموس تحدث عن الكثير من الأشياء التي لم تعجبني، كشخص لم يعجبني رد فعله ” ؛ فيما صرّح عن إصابة الحارس كاريوس، بارتجاج في المخ خلال نهائي كييف، قائلًا: ” كيف يمكننا أن نتخيل، أن لاعب لم يظهر أي شيء من هذه الأشياء قبل تلك المباراة، أنه سيفعلها! في النهاية كان هو المسؤول بنسبة 100%، الطبيب أخبره بأنه يجب أن يخرج، لكن كانت لديه رؤيته الخاصة. ”

وتابع: ” كنت أعلم ما الذي سيفكر به الناس، لكن من قام بالتشخيص كان رئيس قسم الارتجاج، في المستشفى بالولايات المتحدة، لقد قال إنه من المحتمل أن يكون اللاعب قد تأثر بتدخل راموس، لكننا لم نستخدم هذا الأمر كذريعة، أردنا توضيح الأمر فقط ” ، مختتمًا: ” المشكلة هي أن الناس لا يصدقون ذلك، ثم أننا استقدمنا حارس مرمى جديد، لكن حتى لو فزنا في المباراة النهائية، كنا سنتجه لأليسون، لأنه الحارس الذي نريده. “