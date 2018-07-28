المملكة تستورد أكثر من 2 مليون رأس ماشية خلال موسم الحج

عادل الحربي (صدى):

كشف الدكتور أسامة الصالح، مدير عام الإدارة العامة للمحاجر بوزارة البيئة والمياه والزراعة، عن توقعاته باستيراد 2.64 مليون رأس من الماشية الحية إلى المملكة، وذلك خلال موسم الحج لهذا العام 1439هـ.

وأوضح ” الصالح ” ، أن ذلك يأتي بواقع 1.5 مليون رأس من الماشية للسوق المحلية، و1.14 مليون رأس لمشروع الإفادة من الهدي والأضاحي، مشيرًا إلى أن المملكة استوردت أكثر من 3.2 مليون رأس من الماشية، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وعن أسعار المواشي الحية وتغيراتها، أبان ” الصالح ” ، أن هذا التغير في الأسعار يحدده العرض والطلب والوضع الاقتصادي، لافتًا إلى أن تحديد الأسعار والسيطرة عليها ليس من اختصاص وزارة الزراعة.

فيما بيّن مدير إدارة المحاجر، الدول التي تستورد منها المملكة بعد تطبيق جميع الاشتراطات المحجرية البيطرية، طبقًا لنظام الحجر البيطري ولائحته التنفيذية، ومن هذه الدول: السودان، وجيبوتي، والصومال، والأردن، وجورجيا، ورومانيا، وهولندا، ودول الخليج العربية، والبرازيل، وإثيوبيا، وغيرهم.