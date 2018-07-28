بعد تعنيف زوجته له.. رجل يترك منزله ويعيش داخل سيارته
عزم المواطن الأمريكي روبن سي، على ترك بلاده والعيش في بريطانيا؛ وذلك بسبب تعنيف زوجته له؛ ليقرر أن يعيش في سيارة بعد أنت اعتدت عليه بالمكواة.
وبالتطرق للتفاصيل، استمرت علاقة ” روبن ” بزوجته لأشهر دون توتر، لتصبح علاقتهما بعد ذلك في مهب الريح بعد أن بدأت زوجته في تفحص هاتفه بانتظام، وتسأله أين كان، ومع من يتحدث. لدرجة أنها ربطت هاتفه بالـGPS لتتمكن من رؤية الأماكن التي يرتادها.
ولم تكتفي زوجة ” روبن ” بذلك بل وصلت أيضًا لحد التعنيف، وبدأت بضربه في أكثر من مناسبة؛ واستمرت على ذلك إلى أن تلقى ” روبن ” من زوجته ضربة بالمكواة بـ ” المكواة ” تركت جرحًا غائرًا في وجهه؛ ما دفعه للهروب من الولايات المتحدة، والاكتفاء بالعيش داخل سيارته في بريطانيا.
رااايق[ عدد التعليقات: 5037 ] نشر منذ 2 ساعتين
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ما دفعه للهروب من الولايات المتحدة، والاكتفاء بالعيش داخل سيارته في بريطانيا.****!!
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حسبي الله عليشش من مره خليتيه يشرد من البلد **!! ههههههه
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بالفعل فيه نساء (( ينعاف لها بلااااد )) *
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بس أهم شي مرتاح أنت بالنوم بالسيارة ههههههههههه
الوفاء طبعي[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 1 ساعة
يا دافع البلاء الزوجة مصابة بداء الشك لازم تتعالج
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1409 ] نشر منذ 1 ساعة
يا حيف على الرجال
له له يا روبن ما توقعتك كذا خابرك ذيب
المهم يا روبن انك زبنت عن المهبوله المره هذي المكواه وجت سلامات المره الجايه شكلها راح تلبسك الغساله
المفروض يا روبن تروح وتطلب الخلع .
الله لا يحرمنا من حريمنا السعوديات
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50547 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههههه ,,
,, هرب وخلى الدار والديره .. شكله خرنق ابن سته وستين خرنق ,,
,, هذا اللي يقول // انحش عن الداب وشجرته ,,
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9565 ] نشر منذ 32 دقيقة
ههههه☺يحليله☺ويقطعش ياخبله👊