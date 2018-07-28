بعد تعنيف زوجته له.. رجل يترك منزله ويعيش داخل سيارته

واشنطن(صدى):

عزم المواطن الأمريكي روبن سي، على ترك بلاده والعيش في بريطانيا؛ وذلك بسبب تعنيف زوجته له؛ ليقرر أن يعيش في سيارة بعد أنت اعتدت عليه بالمكواة.

وبالتطرق للتفاصيل، استمرت علاقة ” روبن ” بزوجته لأشهر دون توتر، لتصبح علاقتهما بعد ذلك في مهب الريح بعد أن بدأت زوجته في تفحص هاتفه بانتظام، وتسأله أين كان، ومع من يتحدث. لدرجة أنها ربطت هاتفه بالـGPS لتتمكن من رؤية الأماكن التي يرتادها.

ولم تكتفي زوجة ” روبن ” بذلك بل وصلت أيضًا لحد التعنيف، وبدأت بضربه في أكثر من مناسبة؛ واستمرت على ذلك إلى أن تلقى ” روبن ” من زوجته ضربة بالمكواة بـ ” المكواة ” تركت جرحًا غائرًا في وجهه؛ ما دفعه للهروب من الولايات المتحدة، والاكتفاء بالعيش داخل سيارته في بريطانيا.