بأكثر من 27 مقطع جنسي.. طبيب يستغل مهنته ويصور مرضاه

القاهرة(صدى):

ألقت السلطات الأمنية المصرية، القبض على طبيب مسالك بولية شهير بمحافظة الدقهلية يقوم بتصوير مرضاه دون علمهم أثناء التردد على عيادته الخاصة، وتقرر حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت إحدى ضحاياه عن كيفية اكتشاف الأفعال المخلة التي يقوم بها الطبيب، حيث أوضحت أنها ذهبت للعيادة للكشف الطبي عليها، وعقب قيامه بالكشف عليها فوجئت بقيامه بالتحرش بها.

وأضافت أنها لاحظت عقب ذلك وجود كاميرا دقيقة مثبته بسرير الكشف ومتصلة بكمبيوتر الطبيب، وأقدمت السيدة على الاتصال بزوجها الذي حضر للعيادة وتشاجر مع الطبيب، ثم توجه لمركز شرطة أجا وحرر محضر ضد الطبيب بتهمة انتهاك حرمة مرضاه بتصوير زوجته دون علمها.

وتوجه أفراد الأمن إلى العيادة وتبين من تفتيشها صحة البلاغ وتم العثور على الكاميرا، وبعد تفتيش جهاز الكمبيوتر تبين أنها يحتوي على أكثر من 27 مقطع فيديو لعدد من السيدات المترددات على العيادة اثناء الكشف، بالإضافة إلى فيدوهات جنسية أخرى أثناء ممارسة الطبيب الرذيلة داخل العيادة.

ومن جانبه، اعترف الطبيب أنه يعاني منذ فترة من كبت جنسي واعتاد تصوير مرضاه دون علمهم وممارسة الرذيلة مع بعض السيدات بموافقتهن وقام بتصويرهن أثناء ممارسة الرذيلة دون علمهن بالتصوير.