تحذير من هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق

الرياض(صدى):

أطلق النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، تحذيرًا لـ 5 مناطق، من هطول أمطار رعدية ورياح نشطة.

وحذر الإنذار المبكر من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وقد تؤدي إلى جريان السيول في بعض المناطق، على مناطق ” مكة المكرمة، جازان، الباحة، وعسير ” .

وأوضح أن الحالة في مكة تشمل ” الطائف، الشما، ميسان، بني مالك، بني سعد، الهدا، السب الكبير، مدركه، حرة شمنصير، حرة الشرع والأجزاء المجاورة ” .

كما تتضمن في جازان ” فيفاء، الدائر، الحوبة، العارضة، ابو عريش، بيش، أحد المسارحة، هروب والأجزاء المجاورة “، وفي منطقة الباحة ” المندق، الباحة، بلجرشي تتحرك لتشمل قلوه، المخواة والأجزاء المجاورة ” .

بينما تتضمن في عسير ” أبها، خميس مشيط، سراة عبيدة، رجال المع، السودة، محايل، المجاردة، تنومة، النماص والأجزاء المجاورة ” ، حيث ستبدأ الحالة في الأماكن السابقة من الساعة الـ12:00 ظهرًا حتى الثامنة صباحًا.

وأضاف أن منطقة المدينة المنورة تشهد حالة من السحب الرعدية الممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتتضمن ” مهد الذهب، الماشي، اليتمه، العيص، ابيار، المسيجيد والأجزاء المجاورة ” ، من الـ12:00 ظهرًا حتى الثامنة صباحًا.

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