حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم، المدينة المنورة، الرياض) يمتد تأثيرها إلى نجران.

في حين لا تزال فرصة هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10 – 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.