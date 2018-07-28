بالفيديو.. عريس يلغي الشيلات ويأمر المعازيم بإقامة صلاة الخسوف
أقدم عريس على إلغاء الشيلات في يوم عرسه الذي تزامن مع يوم الخسوف الكلي للقمر مساء أمس الجمعة؛ في تصرف لاقى احترامًا كبيرًا من مستخدمي مواقع التوصال الاجتماعي.
وطالب العريس من المعازيم إلغاء الشيلات وإقامة ” صلاة الخسوف ” ؛ احترامًا لشعائر الله وسنة نبيه.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4532 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير
ابو عمار[ عدد التعليقات: 18366 ] نشر منذ 1 ساعة
بارك الله فيه وله على تصرفه الرائع
الشاعر[ عدد التعليقات: 278 ] نشر منذ 47 دقيقة
بيض الله وجهك وجمع بينكم بما يحب ويرضى
ابشر بالخير ان شاءالله