بالفيديو.. عريس يلغي الشيلات ويأمر المعازيم بإقامة صلاة الخسوف

علي القحطاني (صدى):

أقدم عريس على إلغاء الشيلات في يوم عرسه الذي تزامن مع يوم الخسوف الكلي للقمر مساء أمس الجمعة؛ في تصرف لاقى احترامًا كبيرًا من مستخدمي مواقع التوصال الاجتماعي.

وطالب العريس من المعازيم إلغاء الشيلات وإقامة ” صلاة الخسوف ” ؛ احترامًا لشعائر الله وسنة نبيه.