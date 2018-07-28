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بالفيديو.. عريس يلغي الشيلات ويأمر المعازيم بإقامة صلاة الخسوف

بالفيديو.. عريس يلغي الشيلات ويأمر المعازيم بإقامة صلاة الخسوف
علي القحطاني (صدى):

أقدم عريس على إلغاء الشيلات في يوم عرسه الذي تزامن مع يوم الخسوف الكلي للقمر مساء أمس الجمعة؛ في تصرف لاقى احترامًا كبيرًا من مستخدمي مواقع التوصال الاجتماعي.

وطالب العريس من المعازيم إلغاء الشيلات وإقامة ” صلاة الخسوف ” ؛ احترامًا لشعائر الله وسنة نبيه.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4532 ] نشر منذ 1 ساعة

اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير

[ عدد التعليقات: 18366 ] نشر منذ 1 ساعة

بارك الله فيه وله على تصرفه الرائع

[ عدد التعليقات: 278 ] نشر منذ 47 دقيقة

بيض الله وجهك وجمع بينكم بما يحب ويرضى
ابشر بالخير ان شاءالله

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