اعتماد حركة النقل الداخلي في الدوادمي لـ 955 معلما ومعلمة

عادل الحربي (صدى):

اعتمد مدير التعليم بمحافظة الدوادمي، مساء أمس، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1439-1440هـ.

وأوضح مدير شؤون المعلمين بالمحافظة الاستاذ محمد الضويان، أن حركة النقل شملت 494 معلمًا و461 معلمة، لافتًا إلى أن عدد المتقدمين لحركة النقل الداخلي بلغ 794 معلمًا و976 معلمة.

وأضاف أنه تم نقل 136 معلمًا على الرغبة الأولى، مشيرًا إلى أن نسبة المنقولين بلغت 62.22%، منهم 27.53% على الرغبة الأولى، فيما بلغت نسبة المنقولات 47.23% منهن 32.10% على الرغبة الأولى.