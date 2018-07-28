رسميا.. الشباب يتعاقد مع البرازيلي كايكي

ماجد محمد(صدى):

تعاقد نادي الشباب، رسميًا مع المحترف البرازيلي أرتو كايكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقعت إدارة النادي عقدًا احترافيًا مع أرتو كايكي لمدة 3 مواسم، في مقر إقامة بعثة الشباب في مدينة ماريبور، بدعم من رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ.

ورحب النادي على حسابه الرسمي باللاعب الجديد، ناشرًا صور أثناء توقيع العقد، قائلًا: ” أهلًا كايكي ” .

يُذكر أن ” كايكي ” انضم إلى صفوف نادي بيراميدز المصري منذ أيام قليلة، قبل أن يتم إعلان بيعه إلى الشباب.