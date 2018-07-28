تغييرات واسعة في الرياضة.. وآل الشيخ يؤكد: سأمارس دوري كرئيس

طلال الغامدي(صدى):

تشهد الرياضة في المملكة حملة تغييرات واسعة خلال الأسبوع المقبل، حيث سيتم مغادرة أسماء وظهور أسماء جديدة وقرارات هامة.

ومن جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ، أن المرحلة الماضية كانت قصيرة الأمد بسبب مشاركة الأخضر في مونديال روسيا 2018.

وقال ” آل الشيخ ” : ” الآن سأمارس دوري كرئيس مجلس إدارة وسنضع الرجال المناسبين في الأدوار المناسبة ” ، مضيفًا ” تعبت من متابعة كل صغيرة وكبيرة ووصلنا لمرحلة مهمة من ترتيب المشهد الرياضي وآن الاوان لممارسة دوري الرقابي ” .

وكان المستشار تركي آل الشيخ أعلن اعتزاله كتابة الشعر، مساء أمس الجمعة، لافتًا إلى أن هناك عددًا من القصائد التي تم الاتفاق عليها قبل قرار الاعتزال ستغنى الشهرين المقبلين.

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