وفاة طفلة بعد عملية ” ختان ” قاتلة

مقديشو(صدى):

لقيت الطفلة الصومالية ديقة نور، مصرعها بعد تعرضها لعملية ” ختان ” قاتلة، وذلك بعد شهور قليلة من إصدار السلطات الصومالية قرارًا بحظر عمليات الختان.

وكانت الطفلة ديقة نور تعرضت إلى عملية ختان بشعة، تسببت لها في نزيف أسفر عن وفاتها في 17 يوليو بعد يومين من إجراء العملية، حيث قال مدير مشفى هانانو في مدينة دوسمريب الطبيب عبدالرحمن عمر حسن عن هذه الواقعة ” لم أر في حياتي شخصا تم تشويهه لهذه الدرجة في حياتي “.

وأثار وفاة الطفلة نور غضب الشعب الصومالي، بالرغم من أنها لم تكن الضحية الأولى لعمليات الختان بعد خاصة هذا القرار، وذلك بسبب بشاعة العملية التي تعرضت لها الطفلة البالغة 10 سنوات.

ومن جانبها فتحت السلطات الصومالية تحقيقً في وفاة الطفلة ديقة نور، وهو ما اعتبره البعض لحظة حاسمة في تاريخ الصومال وحربها ضد ختان الإناث.

يُذكر أن الصومال من أكثر البلدان التي تنتشر بها عمليات ختان الإناث، حيث يتعرض فيها نحو 88% من الفتيات إلى الختان.