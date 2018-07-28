القبض على المعتدين على الطالبين المبتعثين المزيني والشمري

واشنطن(صدى):

علقت سفارة المملكة في واشنطن، اليوم السبت، على حادثة الاعتداء على الطالبين السعوديين المبتعثيم ماجد المزيني وسعود الشمري، والتي وقعت في الـ22 من الشهر الجاري.

وأكدت السفارة أنها تعمل حاليًا على مجريات القضية، حيث تواصلت مع المحققين والإدعاء العام لمعرفة ملابسات القضية، وسيعمل المحامي بالمتابعة مع المدعي العام للتأكيد على تطبيق الإجراءات القانونية.

كما أشارت إلى أنه تم القبض على المعتدين على الطلاب واحتجازهم وأخذ أقوالهم في الواقعة، لافته إلى أنه تم تحديد جلسة محاكمة ابتدائية بتاريخ 13 أغسطس 2018، لعرض التهم على المعتدين.

وأضافت أنها قامت بزيارة الطالب ماجد المزيني في المستشفى للاطمئنان عليه وعلى زوجته، وتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بعلاجه وزميله سعود الشمري.

كما أكدت حرصها الدائم على سلامة المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية وتقديم كافة المساعدات لهم في حالة الحاجة على مدار اليوم، وذلك انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.

يُذكر أن 3 أمريكيين من أصول عربية وآسيوية، اعتدوا على المبتعث السعودي ماجد المزيني وصديقه سعود الشمري، اعتداءًا وحشيًا، في الـ22 من أغسطس بواشنطن، وعلى إثر هذا الحادث يرقد المزيني في مستشفى بواشنطن لتلقي العلاج اللازم.

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