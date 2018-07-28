بالفيديو.. صور حية لظاهرة القمر الدامي في مدن عربية
بثت قناة العربية، اليوم الجمعة، مقطع فيديو للحدث الأبرز في القرن الـ21 وهو الخسوف الكلي للقمر أو ما يعرف ” القمر الدامي “.
وأظهر مقطع ” الفيديو ” ، صور حية لأطول عملية خسوف في عدد من المدن والعواصم العربية والأوروبية وهي ” القاهرة، عمان، الكويت، ونيقوسيا ” .
وأصبح ” القمر ” ، واقعًا بكامله في ظل الأرض ويكتسي باللون الأحمر القرمزي، ويصل الخسوف الكلي إلى ذروته ويوافق توقيتها توقيت بدر شهر ذي القعدة لعام 1439هـ.
تغطية #العربية الليلة #خسوف_القمر_الكلى الأطول في القرن ال21 pic.twitter.com/B9gC5cBjTR
— إبراهيم بدر (@ibmbader) July 27, 2018
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31541 ] نشر منذ 41 دقيقة
سبحان الله😐