بالفيديو.. صور حية لظاهرة القمر الدامي في مدن عربية

القاهرة(صدى):

بثت قناة العربية، اليوم الجمعة، مقطع فيديو للحدث الأبرز في القرن الـ21 وهو الخسوف الكلي للقمر أو ما يعرف ” القمر الدامي “.

وأظهر مقطع ” الفيديو ” ، صور حية لأطول عملية خسوف في عدد من المدن والعواصم العربية والأوروبية وهي ” القاهرة، عمان، الكويت، ونيقوسيا ” .

وأصبح ” القمر ” ، واقعًا بكامله في ظل الأرض ويكتسي باللون الأحمر القرمزي، ويصل الخسوف الكلي إلى ذروته ويوافق توقيتها توقيت بدر شهر ذي القعدة لعام 1439هـ.